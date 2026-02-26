Síguenos:
River Plate despidió a Marcelo Gallardo con un emotivo triunfo ante Banfield

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
River Plate venció 3-1 a Banfield en Estadio Monumental de Buenos Aires por la séptima fecha del Torneo de Apertura argentino en lo que fue el último encuentro del entrenador Marcelo Gallardo al mando del "Millonario". Los goles para los de Núñez los marcaron Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquin Freitas a los 13', 46' y 58 minutos. El tanto para el "Taladro" fue obra de Mauro Méndez a los 45´.

