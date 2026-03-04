River Plate oficializó a Eduardo "Chacho" Coudet como su nuevo entrenador
El técnico trasandino tendrá bajo su conducción al zaguero chileno Paulo Díaz.
River Plate anunció oficialmente este miércoles al argentino Eduardo Coudet como su nuevo entrenador para lo que resta de temporada.
El "Chacho" arribó al cuadro "Millonario" tras dirigir a Deportivo Alavés de la Liga española, club en el que estuvo al mando por 55 partidos, con un saldo de 17 triunfos, 17 empates y 22 derrotas.
El director técnico trasandino también dirigió otros clubes argentinos como lo son Rosario Central, en lo que fue su primer desafío como estratega y Racing Club.
El ahora técnico de los de Núñez reemplazará al histórico Marcelo Gallardo y tendrá bajo su conducción al defensa chileno Paulo Díaz.
Coudet firmó un contrato hasta diciembre de 2027.