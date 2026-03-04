Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.3°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

River Plate oficializó a Eduardo "Chacho" Coudet como su nuevo entrenador

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico trasandino tendrá bajo su conducción al zaguero chileno Paulo Díaz.

River Plate oficializó a Eduardo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

River Plate anunció oficialmente este miércoles al argentino Eduardo Coudet como su nuevo entrenador para lo que resta de temporada.

El "Chacho" arribó al cuadro "Millonario" tras dirigir a Deportivo Alavés de la Liga española, club en el que estuvo al mando por 55 partidos, con un saldo de 17 triunfos, 17 empates y 22 derrotas.

El director técnico trasandino también dirigió otros clubes argentinos como lo son Rosario Central, en lo que fue su primer desafío como estratega y Racing Club.

El ahora técnico de los de Núñez reemplazará al histórico Marcelo Gallardo y tendrá bajo su conducción al defensa chileno Paulo Díaz.

Coudet firmó un contrato hasta diciembre de 2027.

 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada