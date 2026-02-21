Terminó la novela: Maximiliano Gutiérrez fue oficializado como refuerzo de Independiente
El exdelantero de Huachipato fue cedido hasta fin de año, con obligación de compra a fin de temporada.
El exdelantero de Huachipato fue cedido hasta fin de año, con obligación de compra a fin de temporada.
Independiente pudo resolver la inhibición que aplicó la FIFA por una deuda con un exjugador y oficializó este sábado al delantero chileno Maximiliano Gutiérrez, exfigura de Huachipato, como nuevo refuerzo para la temporada 2026.
Gutiérrez llegó al club de Avellaneda cedido por Huachipato hata el final de la temporada, con una obligación de compra del 50 por ciento del pase por 2 millones de dólares, una operación que se ejecutará en enero de 2027.
Según informó la prensa argentina, los abogados de Independiente encontraron un recurso legal para postergar la penalización que había llegado de la FIFA, por una deuda con el ecuatoriano Fernando Gaibor.
Por ese motivo, el "Rojo" logró completar la contratación del jugador chileno, de 21 años, quien fue fichado por pedido de Gustavo Quinteros, extécnico de Colo Colo.
En la temporada 2025, Gutiérrez jugó 38 partidos con Huachipato y marcó ocho goles; además, fue campeón de la Copa Chile.
En 2026, fue figura en los tres primeros partidos del torneo nacional, con tres goles: Uno a Universidad de Chile y dos a Everton
Independiente, que ya tiene en sus filas a los chilenos Lautaro Millán y Luciano Cabral, jugará este sábado, ante Independiente Rivadavia, en la sexta jornada del Apertura de Argentina, a las 17:00 horas.