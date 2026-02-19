Peligra el fichaje de Maximiliano Gutiérrez en Independiente

Independiente de Avellaneda recibió una nueva inhibición por parte de la FIFA, debido a una deuda con un exjugador del equipo, situación que hace peligrar el fichaje del chileno Maximiliano Gutiérrez, delantero de Huachipato.

Según detalló Doble Amarilla, el conjunto de Avellaneda recibió una inhibición de la FIFA que le impide hacer fichajes debido a una una deuda de 1.5 millones de dólares con el mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor, actualmente en Alianza Lima, por su paso por Avellaneda entre 2018 y 2019.

De acuerdo al mismo medio, "la imposibilidad de pago en el corto plazo que le impide al equipo argentino reflotar de momento una negociación por Gutiérrez, por lo que el mercado de pases para la institución queda en suspenso".

El fichaje del delantero de Huachipato estaba prácticamente cerrado, con una cesión por un año y compra obligatoria del 50 por ciento del pase en diciembre de 2026, por un valor de 2 millones de dólares (dividido en cuatro cuotas semestrales).

Con esta situación, Gutiérrez seguirá de momento en Huachipato, a la espera que Independiente pueda resolver esta deuda.