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Tigre golpeó sobre el final y dejó cuarto a Rosario Central

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Rosario Central, sin el chileno Vicente Pizarro en la citación, igualó 1-1 ante Tigre por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura argentino, en un partido en que Alexis Soto abrió la cuenta a los 38 minutos para el equipo rosarino y José David Romero marcó el empate a los 82' para la visita, que terminó con 10 jugadores por la expulsión de Jabes Saralegui a los 90+6'; con el resultado, Rosario quedó cuarto en el Grupo B con 28 puntos, mientras Tigre terminó décimo con 20 unidades y fuera de la zona de clasificación a octavos de final.

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