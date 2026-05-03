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Tottenham venció a Aston Villa y salió de la zona de descenso en la Premier League

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Tottenham Hotspur derrotó 2-1 a Aston Villa en Birmingham, por la Premier League, con goles de Connor Gallagher a los 12 minutos y Richarlison a los 25', mientras Emiliano Buendía descontó en el cierre para el equipo de Unai Emery; con su segunda victoria consecutiva, los Spurs llegaron a 37 puntos y salieron de la zona de descenso, quedando una unidad sobre West Ham United cuando restan tres fechas para el final.

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