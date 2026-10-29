Tres campeones por año: AFA aprobó un nuevo formato para la liga argentina

La Liga Profesional de Fútbol de Argentina (LPF) aprobó este jueves su nuevo formato de campeonatos para 2027, tras una reunión plenaria de los 30 equipos de la máxima categoría junto a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El principal cambio definido incluye un torneo largo de 30 fechas de "todos contra todos", más una fecha especial de partidos entre rivales clásicos. De esta manera, se elimina el actual formato de dos zonas de 15. El mejor de las 30 fechas recibirá el trofeo de campeón de la LPF.

Así, se mantiene el criterio que coronó con polémica a Rosario Central en 2025, pues el título anual no estaba contemplado en el reglamento y se añadió una vez culminada la temporada.

Sin embargo, en cada semestre los 16 primeros equipos de la tabla anual jugarán un play-off eliminatorio que consagrará a los campeones de Apertura y Clausura.

El cuarto trofeo en disputa será la tradicional Copa Argentina, que incluye a todos los equipos de la LPF más clubes de las categorías de Ascenso y se disputa en formato eliminatorio a partido único en escenarios neutrales.

Entre los cuatro ganadores anteriores se disputarán otros cuatro títulos: Trofeo de Campeones, entre los que campeones de Apertura y Clausura; la Supercopa Argentina, entre el ganador de la Copa Argentina y el del Trofeo de Campeones; la Supercopa Internacional, entre el campeón de la tabla anual y el del Trofeo de Campeones; y la Recopa de Campeones, un triangular entre los ganadores del Trofeo de Campeones y de las Supercopas Argentina e Internacional.

El régimen de descensos en 2027 mantendrá el mismo sistema: bajarán de categoría el colista de la tabla anual y el último de la tabla de coeficientes entre las últimas tres temporadas.

En cuanto a la clasificación a copas internacionales, los campeones del Apertura, del Clausura y de la Copa Argentina accederán a los primeros tres puestos de clasificación a la Libertadores.

Los tres primeros puestos de la tabla anual reparten los otros tres lugares para la máxima competencia a nivel sudamericano.

Para la Sudamericana se clasificarán los conjuntos que finalicen del cuarto al noveno puesto de la tabla anual. Cabe recordar que esta situación puede cambiar si existen coincidencias que hagan correr los cupos.