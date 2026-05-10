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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Valdés y Baeza también dijeron adiós al Apertura tras caída de Vélez ante Gimnasia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En tanto, River Plate avanzó tras vencer a San Lorenzo en penales.

Valdés y Baeza también dijeron adiós al Apertura tras caída de Vélez ante Gimnasia
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Los chilenos Claudio Baeza y Diego Valdés se despidieron del Torneo Apertura de la Liga de Argentina tras la caída de Vélez Sarsfield por 0-1 ante Gimnasia en duelo válido por los octavos de final del torneo.

Mientras el formado en Colo Colo jugó todo el partido, el exfutbolista de Audax Italiano ingresó a los 71 minutos con la misión de ayudar en la búsqueda del empate luego de la tempranera anotación de Marcelo Torres, a los 13'.

Con esto el cuadro del Fortín dice adiós al torneo y Gimnasia, en tanto, se verá las caras ante River Plate, que venció en una dramática definición por penales a San Lorenzo luego de igualar 2-2 en los 120 minutos.

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