Valdés y Baeza también dijeron adiós al Apertura tras caída de Vélez ante Gimnasia

Los chilenos Claudio Baeza y Diego Valdés se despidieron del Torneo Apertura de la Liga de Argentina tras la caída de Vélez Sarsfield por 0-1 ante Gimnasia en duelo válido por los octavos de final del torneo.

Mientras el formado en Colo Colo jugó todo el partido, el exfutbolista de Audax Italiano ingresó a los 71 minutos con la misión de ayudar en la búsqueda del empate luego de la tempranera anotación de Marcelo Torres, a los 13'.

Con esto el cuadro del Fortín dice adiós al torneo y Gimnasia, en tanto, se verá las caras ante River Plate, que venció en una dramática definición por penales a San Lorenzo luego de igualar 2-2 en los 120 minutos.