Vélez Sarsfield homenajeará a Ricardo Gareca con una estatua en su estadio

El argentino Ricardo Gareca, quien tuvo un paso desastroso por la selección chilena, será homenajeado por Vélez Sarsfield en Argentina, con una estatua en el Estadio "José Amalfitani", más conocido como el Fortín de Liniers.

De acuerdo a la prensa trasandina, la directiva del club aprobó el proyecto para reconocer el impacto histórico del "Tigre" Gareca en la institución.

Este proyecto fue una iniacitiva de socios del club y se anunció este martes 10 de febrero, mismo día del cumpleaños 68 del entrenador.

La estatua estará ubicada en el hall central del Fortín, en donde están los monumentos en honor a José Amalfitani, Carlos Bianchi y José Luis Chilavert.

Gareca, en su etapa como jugador profesional, estuvo cuatro años en Vélez, entre 1989 y 1992; sin embargo, sus mayores éxitos con el club fueron en la banca, como director técnico, con cuatro títulos de cuatro títulos entre 2009 y 2013.

Tuvo un segundo ciclo en 2023 en Vélez, después de dejar la selección peruana, pero su paso fue breve por culpa de los malos resultados, con solo una victoria en 12 partidos.

Fue después de su salida de Vélez cuando llegó a la selección chilena, en donde tuvo un fallido proceso, causando la eliminación en el camino al Mundial de 2026.