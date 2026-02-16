Vicente Pizarro apuntó a diferencia de competitividad de Chile con la liga argentina

El volante chileno de Rosario Central, Vicente Pizarro, comparó la liga chilena con el torneo argentino, marcando la diferencia en la cantidad de encuentros disputados en cada certamen.

"En Chile va la mitad de los partidos que llevamos acá", comentó Pizarro tras la victoria del "Canalla" por 2-0 ante Barracas Central, en conversación con ESPN.

"Creo que la diferencia va en eso, en la competencia, que te hace crecer día a día, por lo que hay que estar preparados", añadió.

El exColo Colo también destacó la importancia de jugar de local. "Te da esa sensación que la cancha te lleva hacía delante e ir a buscar el partido. Creo que como equipo se notó eso", explicó el nacional.

Finalmente, Pizarro se refirió a como se sintió tras jugar varios partidos en el Estadio Gigante de Arroyito. "Me he sentido muy cómodo y es hermoso poder jugar acá de local", finalizó.