Tópicos: País | Política | Presidenciales

Extensa reunión de traspaso de mando entre el ministro Cordero y Trinidad Steinert

Periodista Digital: Cooperativa.cl

La bilateral de los titulares saliente y entrante en el Ministerio de Seguridad Pública dura ya más de ocho horas.

Extensa reunión de traspaso de mando entre el ministro Cordero y Trinidad Steinert
 ATON (Referencial)

En el encuentro participaron también el director de Carabineros y los subsecretarios de Seguridad y Prevención del Delito actuales y futuros.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se reunió esta tarde con su sucesora en el cargo, Trinidad Steinert, para iniciar el traspaso de información y lineamientos a seguir en la cartera.

El encuentro bilateral comenzó alrededor de las 11:00 horas y se ha extendido por más de ocho horas. Se encuentran presentes los subsecretarios de Seguridad y Prevención del Delito actuales, Rafael Collado y Carolina Leitao, como también los futuros funcionarios, Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, también participó de la reunión y detalló que "correspondió, a contar de las 16:00 horas, (abordar) todo lo que dice relación con la presencia de Carabineros en su relación con el Ministerio de Seguridad y también todo lo que ha sido el estado actual de la institución, aspectos que son propios del funcionamiento de la orgánica institucional".

Asimismo, Araya detalló que ya han sostenido reuniones con la exfiscal, "principalmente para informar respecto al estado de la institución, respecto a los programas, de los planes, de cómo estamos llevando la institución, y por lo cual ella también ha manifestado todo el interés, sobre todo de apoyar el trabajo que estamos desarrollando".

