CNTV confirma sanción contra Sergio Rojas por dichos sobre hijo de los Araneda-Vacarezza

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) confirmó la formulación de cargos contra varias empresas de cable por los dichos del periodista Sergio Rojas contra la familia del animador Rafael Araneda y la comunicadora Marcela Vacarezza, centrados en la adopción de su hijo menor.

La polémica se originó en el programa "Qué te lo digo" (Zona Latina), donde el comunicador cuestionó las motivaciones de los padres al mostrar al niño en pantalla. "Me parece que la línea entre tener un hijo porque es un bien para el niño y porque lo tienen para vanagloriarse... es muy delgada", declaró el pasado diciembre.

Según el CNTV, las declaraciones involucraron directamente a un menor y podrían constituir una vulneración de derechos fundamentales.

En la resolución, el organismo regulador señaló que durante la transmisión "habrían sido abordados y emitidos juicios de valor sobre un asunto que carecería de interés general". También advirtió que el contenido podría afectar "el derecho a la vida privada, honra, vida familiar e integridad psíquica de todos los aludidos".

La Defensoría de la Niñez fue una de las entidades que presentó formalmente un oficio, expresando su preocupación por una posible vulneración de derechos del menor y advirtiendo que los comentarios "podrían afectar su vida privada e integridad psíquica".

Por su parte, las compañías operadoras implicadas -VTR, Telefónica, Claro Comunicaciones y GTD Manquehue- ahora tienen un plazo para presentar sus descargos ante el CNTV.