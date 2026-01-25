Vicente Pizarro tuvo amargo debut en Rosario Central con caída ante Belgrano

El volante chileno Vicente Pizarro tuvo un amargo estreno con la camiseta de Rosario Central, que lamentó una dura caída 2-1 ante Belgrano en el Gigante de Arroyito. El mediocampista nacional vivió su estreno oficial en el fútbol trasandino en un encuentro válido por la primera fecha del Torneo Apertura, que terminó con un desenlace fatal para las aspiraciones del cuadro "Canalla" que dirige Jorge Almirón.

El partido parecía controlado para los locales. La apertura de la cuenta llegó gracias a la jerarquía de Ángel Di María, quien transformó en gol un polémico penal sancionado tras revisión del VAR a los 45+3'. Con la ventaja mínima, Rosario Central intentó administrar el juego, contando con la presencia del excentrocampista de Colo Colo.

El final fue una pesadilla para los rosarinos. Belgrano reaccionó con una ráfaga letal en los minutos de adición. Primero, un autogol de Facundo Mallo decretó la igualdad transitoria, silenciando al estadio a los 88'.

Apenas un instante después, cuando el reloj marcaba 89', Lautaro Ismael Gutiérrez sacó un potente zapatazo que se clavó en el ángulo, sellando el 1-2 definitivo y dejando a Vicente Pizarro y compañía con las manos vacías en el arranque de la temporada.