¿Santiago Wanderers gana más que Colo Colo con la venta de Cepeda?

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes TV
En Cooperativa Deportes repasamos los ingresos que recibieron tanto Colo Colo como Santiago Wanderers con la venta de Lucas Cepeda. En la suma y resta, el "decano" terminó sacando una mayor tajada al recibir un total de 1,7 millones de dólares por la carta del jugador, mientras que los "albos" vendieron el 70% del pase en 2,2 millones tras haber invertido previamente una millonaria cifra para quedarse con el extremo

