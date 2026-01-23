En Cooperativa Deportes repasamos los ingresos que recibieron tanto Colo Colo como Santiago Wanderers con la venta de Lucas Cepeda. En la suma y resta, el "decano" terminó sacando una mayor tajada al recibir un total de 1,7 millones de dólares por la carta del jugador, mientras que los "albos" vendieron el 70% del pase en 2,2 millones tras haber invertido previamente una millonaria cifra para quedarse con el extremo

