Christiane Endler recibió puntos de sutura en un ojo tras partido ante Marsella

La arquera chilena Christiane "Tiane" Endler mostró como quedó su rostro tras recibir un golpe en el partido que enfrentó a OL Lyonnes y Olympique de Marsella.

Endler fue titular para las de Lyon, pero en el minuto 18 tuvo que ser sustituida por un golpe que le provocó un corte en el ojo izquierdo.

La portera nacional, posterior al cotejo, enseñó en sus historias de Instagram, los puntos de sutura que recibió, con el mensaje de "estamos bien".

El partido fue correspondiente a los octavos de final de la Copa de Francia en el que OL Lyonnes venció 5-1 a Marsella.