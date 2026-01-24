Supercopa: La UC y Coquimbo Unido definen al primer campeón del 2026

Universidad Católica y Coquimbo Unido protagonizan este domingo, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar desde las 19:00 horas (22:00 GMT), la gran final de la Supercopa del fútbol chileno, que define al primer campeón local del 2026.

Los "cruzados" vienen de dejar en el camino a Huachipato en semifinales tras imponerse por un marcador de 4-2, en un partido donde tuvieron que remontar en dos oportunidades ante el vigente campeón de la Copa Chile. Los "acereros" le plantaron dura cara al equipo dirigido por Daniel Garnero, obligándolo a redoblar esfuerzos para conseguir el pasaje a la final.

No sufrió bajas ni sanciones en el duelo ante los "acereros", por lo que la posible formación del cuadro precordillerano será: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas, Matías Palavecino; Clemente Montes y Fernando Zampedri.

Por su parte, los "piratas" se impusieron a Deportes Limache en la semifinal, donde también tuvieron que remontar para eliminar a los "tomateros" por un ajustado 3-2. El partido incluyó el debut goleador de Lucas Pratto, quien marcó su regreso al fútbol chileno y le dio la clasificación definitiva a su equipo con un penal convertido en los minutos finales.

El conjunto aurinegro lamentaron la lesión de Manuel Fernández en los primeros minutos del duelo por semifinal, por lo que la posible alineación será con: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Matías Fracchia, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Diego Plaza; Benjamín Chandía, Luis Riveros y Nicolás Johansen.

La final entre Universidad Católica y Coquimbo será arbitrada por Cristián Garay, quien será asistido por Diego Gamboa y Felipe Jara; el cuarto juez será Nicolás Millas y el VAR estará a cargo de Gastón Philippe y Alan Sandoval.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.