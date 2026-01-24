Tras nuevo tiroteo fatal del ICE, Trump acusa al gobierno de Minnesota de "incitar a la insurrección"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, están "incitando a la insurrección", después de que un agente federal disparara y matara hoy a un residente de Minéapolis.

"¡El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante!", escribió el mandatario republicano en su red social, Truth Social.

Trump también publicó una imagen de lo que, según él, era el arma del fallecido. "Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar", anotó en su mensaje Trump.

El republicano calificó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de "patriotas" y los felicitó por haber "arrestado y expulsado ​​de Minnesota" a 12.000 criminales inmigrantes ilegales, "muchos de ellos violentos".

En su mensaje, también acusó a las autoridades de Minnesota de orquestar un "encubrimiento" en un intento de defraudar al Gobierno federal.

Los nuevos videos en redes sociales que muestran que la víctima defendía a ciudadanos

Las autoridades federales estadounidenses informaron este sábado que el agente que hoy mató de un disparo a un hombre de 37 años en el marco de las redadas masivas contra migrantes en la ciudad de Mineápolis tiene ocho años de experiencia trabajando en la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés).

En tanto, en redes sociales han circulado nuevos videos sobre la muerte de la víctima, identificada como Alex Pretti, que trabajaba como enfermero.

Los registros exponen que Pretti trató de proteger a dos personas de los envites de los funcionarios, que le atacaron entonces con gas y, tras forcejear con él, le dispararon.

En un primer video, se ve a la víctima encarándose con agentes en plena calle durante un operativo mientras graba con su teléfono, aunque el hombre retrocede al ser empujado por uno de los oficiales.

En otro, se le ve -siempre grabando con el teléfono en la mano derecha- indicando a un conductor que proceda a circular, mientras otros dos ciudadanos se encaran con agentes de inmigración y tocan el silbato, algo que se ha vuelto común en la ciudad para alertar a los vecinos sobre las redadas contra migrantes a gran escala ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.

En un momento dado, un agente empuja a uno de esos dos ciudadanos, que cae al suelo, y Pretti trata de interponerse para proteger a esta persona de los empellones.

En ese momento, el agente gasea a Pretti y a los otros dos civiles y el enfermero trata de escudar a la persona caída en el suelo.

Es entonces cuando varios agentes rodean al Pretti y forcejean con él antes de dispararle en más de una ocasión cuando está en el suelo.

La versión del Gobierno federal: Pretti andaba armado y quería dañar a agentes

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores y la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en rueda de prensa que la víctima "atacó a los agentes" con "la intención de causar daño" y que estaba "blandiendo" el arma.

Sin embargo, ninguno de los videos publicados hasta ahora en internet muestran a Pretti en ninguna de las distintas tomas con ningún arma.

En uno de los videos parece apreciarse que uno de los agentes de inmigración arrebata un arma muy similar a la que el Departamento de Seguridad Nacional dijo haber requisado a Pretti (una Sig Sauer semiautomática de 9 milímetros) segundos antes de que comiencen los disparos.

Noem aseguró que el Gobierno Federal está investigando lo sucedido y que no colaborará con las autoridades del estado de Minesota (donde se encuentra Mineápolis) ni su gobernador, Tim Walz, del que dijo que no es de fiar.

Horas antes, Walz aseguró que no permitiría que los federales investiguen en exclusiva lo sucedido, al igual que sucedió con la muerte hace menos de tres semanas en Mineápolis de una mujer, Renée Good, por disparos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).