[VIDEO] "La mandé yo": La divertida respuesta de Barros Schelotto por el sobrevuelo de una avioneta en la práctica

Un distendido momento se vivió este lunes en la conferencia de prensa del técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, tras la victoria por 2-1 ante Boca Juniors luego de que el entrenador fuera consultado por un particular episodio ocurrido recientemente en el centro de prácticas, donde el paso de una avioneta sobre el campo de juego despertó todo tipo de especulaciones.

Fiel a su estilo, el "Mellizo" no dudó en responder con sarcasmo ante la consulta de los medios sobre si la aeronave, desde donde se escuchó una canción que dice "trae refuerzos", realizaba labores de "espionaje" o si era una movida de la hinchada

"La avioneta la mandé yo", lanzó el DT con un tono pícaro que desató las carcajadas de los periodistas presentes.

Tras la broma, el entrenador puso paños fríos a la situación y aclaró que el hecho no es actual, aunque reconoció que les llamó la atención en su momento.

"Fue hace unas semanas atrás y la verdad es que no sabemos si fue un hincha o no. Yo creo que fue alguien que pasaba y se aprovechó... y justo estábamos todos", explicó Barros Schelotto, restándole importancia al incidente que se había vuelto viral en redes sociales.