"Trae refuerzos": La insólita protesta aérea que sorprendió a Vélez en pleno entrenamiento

Un clima de tensión se vivió este miércoles en el entrenamiento de Vélez Sarsfield dado que mientras el plantel comandado por Guillermo Barros Schelotto realizaba sus trabajos matutinos en la Villa Olímpica, los presentes fueron sorprendidos por una particular protesta proveniente del cielo.

El presidente de la institución, Fabián Berlanga, fue el encargado de revelar el hecho que dejó boquiabiertos a jugadores y cuerpo técnico: "Pasó una avioneta con la famosa canción 'traé refuerzos, la p... que te parió'", contó el mandamás del "Fortín" en diálogo con el programa partidario "Fortineras sin Filtro".

Berlanga no ocultó su desconcierto ante la logística del reclamo: "No lo podíamos creer. Pensamos que era uno de esos camiones con megáfono", admitió, agregando que el desgaste diario en la gestión del club suele deparar situaciones "difíciles de entender".

En esa misma línea, el dirigente lamentó que la manifestación ocurriera frente a los futbolistas. "A lo mejor esta persona lo hizo como un chiste, pero hubiese sido mucho más lindo que pasara alentando y diciéndoles a los jugadores que salgan campeones. Estaban los futbolistas y el cuerpo técnico. Así es muy difícil", sentenció con tono crítico.

La molestia de la hinchada "fortinera" radica en la magra actividad de Vélez en el actual periodo de transferencias. Hasta la fecha, el club solo ha sumado a Lucas Robertone, mientras que sufrió bajas sensibles como las de Maher Carrizo y Tomás Galván.