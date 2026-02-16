[VIDEO] La razón detrás del extraño calentamiento de Edinson Cavani en Boca Juniors

El atacante uruguayo Edinson Cavani concretó su esperado regreso a las canchas con la camiseta de Boca Juniors, pero su retorno quedó marcado por una curiosa situación vivida en la previa del encuentro en La Bombonera.

Mientras el plantel realizaba los movimientos precompetitivos, el "Matador" fue captado completamente solo y realizando una rutina poco convencional.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron entre los hinchas, mostraron al delantero sentado sobre la heladera (un "cooler") de las bebidas hidratantes mientras el resto del equipo entrenaba a un costado. Posteriormente, el jugador utilizó el mismo objeto como frontón para hacer rebotar el balón, manteniéndose aislado de la intensidad física que desplegaban sus compañeros.

Esta secuencia tiene una justificación estrictamente médica, según detalló Olé. El futbolista, que el pasado sábado cumplió 39 años, arrastra una lesión lumbar crónica desde el año pasado, provocada por un choque en un partido contra Huracán. Esta lumbalgia constante le impide realizar calentamientos con la misma exigencia física que el resto del plantel, obligándolo a gestionar las cargas para evitar recaídas.

Pese a las limitaciones en la previa, Cavani demostró estar apto para la competencia. El técnico Claudio Ubeda dispuso su ingreso a los 20 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Miguel Merentiel. El charrúa se mostró activo, generó peligro tras un pase de Tomás Aranda e incluso definió por sobre el portero en una jugada que fue anulada por posición de adelanto.

El entrenador valoró en conferencia de prensa la recuperación de sus figuras, destacando la importancia de sumar alternativas. La última vez que el jugador de Boca Juniors se resintió fue justamente durante un calentamiento ante Racing Club en diciembre pasado, por lo que el cuerpo médico extremó los cuidados en esta nueva etapa.