[VIDEO] No lo celebró: El impresionante golazo del "Mudo" Vázquez a Huracán

El experimentado futbolista argentino Franco Vázquez se lució con un impresionante golazo de larga distancia en el partido en que Belgrano cayó 3-1 ante Huracán, por la liga argentina.

La anotación se convirtió rápidamene en tendencia, tomando en cuenta que el exjugador de Rayo Vallecano, Sevilla, Palermo y Cremonese no celebró su anotación, debido a que el "Pirata" caía ante el "Globo".

Mira la anotación: