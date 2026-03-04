Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina
[VIDEO] No lo celebró: El impresionante golazo del "Mudo" Vázquez a Huracán
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El exjugador de Sevilla clavó un gran zapatazo ante el "Globo".
El experimentado futbolista argentino Franco Vázquez se lució con un impresionante golazo de larga distancia en el partido en que Belgrano cayó 3-1 ante Huracán, por la liga argentina.
La anotación se convirtió rápidamene en tendencia, tomando en cuenta que el exjugador de Rayo Vallecano, Sevilla, Palermo y Cremonese no celebró su anotación, debido a que el "Pirata" caía ante el "Globo".
Mira la anotación: