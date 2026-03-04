Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.3°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] No lo celebró: El impresionante golazo del "Mudo" Vázquez a Huracán

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exjugador de Sevilla clavó un gran zapatazo ante el "Globo".

[VIDEO] No lo celebró: El impresionante golazo del
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El experimentado futbolista argentino Franco Vázquez se lució con un impresionante golazo de larga distancia en el partido en que Belgrano cayó 3-1 ante Huracán, por la liga argentina.

La anotación se convirtió rápidamene en tendencia, tomando en cuenta que el exjugador de Rayo Vallecano, Sevilla, Palermo y Cremonese no celebró su anotación, debido a que el "Pirata" caía ante el "Globo".

Mira la anotación:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada