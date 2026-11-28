Este sábado 28 de noviembre se cumplieron 10 años desde el trágico accidente aéreo del vuelo LaMia 2933 que transportaba al equipo de Chapecoense a Colombia para enfrentar a Atlético Nacional en la final de ida de la Copa Sudamericana 2016, que dejó 71 fallecidos y seis sobrevivientes.

Ambos equipos conmemoran la tragedia con un sentido acto y la revelación de una placa en el municipio La Unión, Antioquia, en una muestra de la hermandad que nació entre las instituciones.

Además, el conjunto brasileño mantendrá abiertas las puertas del estadio Arena Condá de Chapecó hasta las 23:00 horas para que el público pueda realizar sus homenajes en memoria de las víctimas.

También se agendó un culto ecuménico para este domingo 29 de noviembre, como antesala de la inauguración de un memorial.

Por otro lado, la Conmebol reconoció a los "campeones eternos" de Chapecoense. El club italiano Torino también se sumó a los recuerdos y saludos, siendo otro club que generó estrechos lazos con el equipo brasileño, ante la similitud entre el accidente en Colombia y la tragedia de Superga de 1949.

Cabe recordar que el vuelo 2933 de LaMia se estrelló en el exCerro Gordo (renombrado como Cerro Chapecoense) a las 21:58 horas (hora local) del 28 de noviembre de 2016, debido a una negligencia de la operadora de la aerolínea por volar con combustible insuficiente para el viaje y el error de los pilotos por no informar apropiadamente el "mayday" al control de tráfico aéreo.

El accidente le costó la vida a 22 jugadores de Chapecoense, al cuerpo técnico dirigido por el DT Caio Júnior, 21 trabajadores de prensa y cinco miembros de la tripulación.