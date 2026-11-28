El Gobierno británico instó este sábado a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las Malvinas a elegir su futuro, después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazase las medidas cautelares solicitadas por Buenos Aires para impedir la explotación de petróleo en aguas de las islas.

En un comunicado divulgado tras conocerse el dictamen de la corte de Hamburgo (Alemania), el ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, expresaron su satisfacción por la decisión del TIDM que -afirman- "respalda la sólida defensa jurídica y la estrategia del Reino Unido".

El TIDM decidió por 18 votos a favor del rechazo y tres en contra la petición del Gobierno argentino para que se impidieran los trabajos de explotación de crudo en Sea Lion, en aguas al noroeste de las islas Malvinas, cuya soberanía reclama Argentina.

En su nota, Miliband y Reeves señalan que Argentina intentó impedir que los habitantes de las islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas, pero "fracasó en su intento".

El Reino Unido, agregan, no tiene duda alguna sobre su soberanía respecto a las islas Malvinas, su soberanía y derechos soberanos sobre las zonas marítimas circundantes, así como sobre "el derecho a la libre determinación de los habitantes de las islas".

"Instamos ahora a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands (Malvinas) a determinar su propio futuro, y le pedimos que ponga fin a la presión económica que ejerce contra las islas", puntualizan Miliband y Reeves en su breve nota.

El proyecto petrolífero "Sea Lion" está a cargo de la empresa israelí Navitas (65%) y la británica Rockhopper (35%).

Argentina seguirá batallando

"La Argentina respeta la decisión del tribunal y continuará defendiendo sus derechos en el marco del derecho internacional. Esta decisión no es la última palabra", expresó tras el fallo el Ejecutivo del presidente Javier Milei en un comunicado.

El país "continuará haciendo valer sus derehos por todas las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas a su alcance, con la firme convicción de que ninguna acción unilateral del Reino Unido podrá extinguir nuestros legítimos derechos soberanos. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas", afirmó.

Argentina acudió en octubre al TIDM con la solicitud de medidas urgentes para impedir el comienzo del proyecto de explotación de hidrocarburos Sea Lion, que comenzarán a perforar a finales de marzo de 2027 y a extraer a principios de 2028.

Buenos Aires en todo momento alegó que no se trataba de una cuestión de soberanía de las islas, administradas por el Reino Unido, sino de prevenir un proyecto concreto -y cualquier nuevo en el futuro- que constituiría un "hecho consumado" con consecuencias "irreversibles" para el medio marino del Atlántico Sur, incluyendo aguas que considera parte de su plataforma continental.

Su argumento fue que, al igual que la soberanía territorial de las islas es objeto de controversia, lo mismo ocurre con los espacios marítimos del archipiélago y que una resolución de la Asamblea General de la ONU instó a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras se mantiene la disputa sobre las islas.

El futuro del caso

El Reino Unido por su parte argumentó que la petición argentina de paralizar las actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos que circundan a las islas era solo un "pretexto" para "instrumentalizar" la CONVEMAR y al tribunal para su "causa", es decir tratar de establecer una decisión sobre la soberanía territorial de las islas.

Además aseguró que las perforaciones no comenzarán antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción no antes de marzo de 2028, y que no habrá nuevas licencias, ya que el régimen de concesión está suspendido, algo que el TIDM registró como "garantías" en el caso.

Buenos Aires entretanto ha iniciado nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco empresas por estar involucradas como proveedoras en "Sea Lion".

El revés para Argentina a la hora de conseguir medidas cautelares no implica que no pueda seguir adelante el arbitraje con un análisis del fondo del caso, ya que el TIDM alentó este sábado a ambas partes a "seguir cooperando en el pronto establecimiento del tribunal arbitral", además de enfatizar -de cara a nuevos argumentos- que la Convención "es aplicable en las zonas marítimas en disputa".