El chileno Erick Pulgar se coronó nuevamente en Brasil, ya que Flamengo conquistó el bicampeonato del Brasileirao, tras el empate 1-1 ante el escolta Palmeiras en Sao Paulo, faltando dos fechas por disputar en el torneo.

El equipo carioca, sin Pulgar por suspensión, le bastaba sumar un punto para asegurar el título y amargó al Verdao, que estaba obligado a ganar para estirar la definición una fecha más.

Jhon Arias abrió la cuenta para Palmeiras en el minuto 12, pero Samuel Lino fue el héroe de Flamengo al anotar el gol del empate (76').

Flamengo sumó 80 puntos, con seis más de ventaja que Palmeiras, y pese a que aún quedan dos partidos por disputar, el criterio de desempate en igualdad de unidades es el enfrentamiento directo y el Mengao tiene ventaja sobre los paulistas en ese ítem.

Pulgar, por su parte, no pudo jugar este partido, ya que estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Pese a ello, Pulgar fue figura clave en el mediocampo de Flamengo y conquistó su segundo título de liga con los cariocas, defendiendo con éxito la corona de 2025.

Además, es el décimo título de Pulgar en su carrera con Flamengo.

El próximo partido de Flamengo será el 29 de noviembre, como visita ante Coritiba.

Palmeiras, por su lado, buscará consuelo a nivel continental, ya que el sábado 28 de noviembre, a las 17:00 horas (20:00 GMT) en Montevideo, jugará la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata.

Palmarés de Pulgar en Flamengo: