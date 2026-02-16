Filipe Luis llenó de elogios a Erick Pulgar tras su nuevo gol en Flamengo: "Es un monstruo"

El entrenador de Flamengo, Filipe Luis, no escatimó en alabanzas para el volante chileno Erick Pulgar, quien vive un presente estelar en el fútbol de Brasil. El mediocampista fue la figura clave al anotar el gol del triunfo 2-1 ante Botafogo, asegurando la clasificación de su escuadra a las semifinales del torneo estadual.

Tras el compromiso, el estratega del cuadro rojinegro valoró la faceta integral del antofagastino. "Mucha gente se fija en el gol que marcan los jugadores, pero yo me fijo en lo que hacen sin el balón. Lo que hace es increíble. Pulgar es un monstruo", resaltó el adiestrador en conferencia de prensa.

El seleccionado nacional confirmó su racha goleadora, ya que venía de convertir una anotación de gran factura a mitad de semana contra Vitória por el Brasileirao. Ante este escenario, el DT enfatizó la importancia colectiva del jugador.

"Me alegra verlo recompensado con goles, pero lo más importante es el sacrificio que hace por el equipo. Hace que el equipo mejore", sentenció Filipe Luis, ratificando la importancia del chileno en el esquema de Flamengo para la temporada 2026.