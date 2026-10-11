Flamengo contó con Pulgar en triunfo en el clásico ante Fluminense y mantuvo el liderato en Brasil

Flamengo, con el chileno Erick Pulgar jugando todo el partido, venció por 1-0 a Fluminense en el Estadio Maracaná, en el clásico carioca válido por la fecha 30 del Brasileirao.

El exjugador de Antofagasta y la Universidad Católica fue titular en el equipo adiestrado por Leonardo Jardim, y recibió tarjeta amarilla en el primer tiempo (31').

El gol del triunfo fue de Jorge Carrascal en la segunda parte, tras asistencias de Lucas Paquetá (65'), desatando la euforia de los hinchas del Mengao en Río de Janeiro.

Con el triunfo, Flamengo se mantuvo como líder del Brasileirao, con 64 puntos, uno más que su escolta Palmeiras, que ganó 4-1 en esta jornada su clásico paulista ante Corinthians.

El próximo partido de Flamengo y Pulgar será en el plano internacional, ya que visitarán el jueves a Estudiantes de La Plata, a las 21:30 horas (00:30 GMT), en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.