José Antonio Kast solicitó al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, que respalde la candidatura conjunta de Chile y Bélgica para albergar la Secretaría del Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar.

"He solicitado que puedan estudiar desde Polonia el tema del tratado de BBNJ, que puedan analizar lo importante que sería para nuestra nación ser sede de ese tratado que hoy día levantamos en unión con Bélgica, para poder resguardar la investigación científica y el cuidado de nuestros mares", dijo Kast en una declaración conjunta con Nawrocki, tras recibirlo en el Palacio de La Moneda.

El tratado, ratificado por más de 80 países y en vigor desde enero pasado, establece por primera vez un marco jurídico para salvaguardar la biodiversidad en aguas internacionales, que abarcan casi un 50 por ciento de la superficie del planeta.

Permite delimitar áreas marinas protegidas en alta mar y establecer obligaciones para garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos, entre otros aspectos.

Bélgica y Chile, que hasta principios de noviembre aspiraban por separado a albergar la Secretaría, articularon sus candidaturas para facilitar una decisión durante la primera Conferencia de las Partes (COP1) del tratado que se realizará entre el 11 y el 22 de enero de 2027 en Nueva York, y que deberá pronunciarse entre Valparaíso y la propuesta alternativa de China, Xiamen.

Japón y Estados Unidos ya se han manifestado a favor de la candidatura chileno-belga, que ha sido muy criticada por China.

Funcionarios del gobierno chino han criticado la alianza chileno-belga al tildar dicha articulación como una "falta de respeto" y una resolución "a escondidas".

También se abordó el peligro ruso

Durante el encuentro de este jueves, Kast y Nawrocki acordaron además profundizar las relaciones entre ambos países y respaldaron la búsqueda de la paz a través del diálogo, así como el respeto a la soberanía y la integridad territorial de cada país.

"Chile y Polonia creen en el derecho internacional y en el diálogo. Reiteramos nuestro respaldo a la soberanía de cada nación, la integridad territorial de cada nación, en este caso de Ucrania, y la paz que debe alcanzarse mediante el diálogo", dijo Kast.

Asimismo, el líder del Ejecutivo polaco aprovechó para subrayar el "problema" que puede suponer una "ciberagresión rusa para todos los países de todos los continentes".

Las declaraciones se dan tras el anuncio del Ministerio de Defensa polaco de la creación de una zona de exclusión aérea en la frontera con Ucrania para facilitar la identificación y el eventual derribo de drones y misiles rusos que entren en su espacio aéreo.

La de Nawrocki fue la primera visita de un mandatario polaco a Chile desde el año 2002.

Chile y Polonia, que tienen relaciones diplomáticas desde 1919, avanzan en la negociación de un Convenio de Seguridad Social que contempla un Acuerdo Principal y un Acuerdo Administrativo.