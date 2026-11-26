La Tesorería General de la República (TGR) acudió a la Justicia para forzar a Inés Lucía Pinochet Hiriart, primogénita del dictador Augusto Pinochet, a pagar los impuestos que debe a raíz de la herencia recibida de su padre; cifra que asciende a poco más de 100 millones de pesos.

De acuerdo con La Tercera, el organismo ingresó ante el 15º Juzgado Civil de Santiago, el lunes de esta semana, un nuevo requerimiento luego que el 10 de noviembre venciera la última de varias suspensiones de cobros administrativos dictadas por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema entre febrero de 2020 y 2026.

Tres años después de la muerte del dictador en 2006, Pinochet Hiriart heredó el 7,14% de su patrimonio. Dichos bienes están avaluados en 5.047.130.990 pesos y el SII estimó en 2015 que no declaró los impuestos a la sucesión, avaluándolos en 46.609.540 pesos. Sin embargo, sumando multas e intereses, la deuda subió a los 100.080.823 pesos.

Ante ello, la primogénita de Pinochet recurrió en 2022 al Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, alegando errores en el cálculo de la herencia y que el cobro de los gravámenes había prescrito, además de la existencia de pasivos en la sucesión y de una supuesta imposibilidad de tramitar la posesión efectiva.

No obstante, el tribunal no le dio la razón, y misma resolución adoptó la Corte de Apelaciones de Santiago cuando Lucía Pinochet cuestionó el fallo de primera instancia. Actualmente, el caso aún no es resuelto por la Suprema, que recibió de la recurrente en 2022 un recurso de casación al fondo del asunto, cuestionando nuevamente el cálculo del impuesto.

En paralelo a estas causas en tribunales, la Tesorería inició el proceso de cobro de los impuestos, lo que llevó a Christian Plass -abogado de Pinochet Hiriart- a ingresar en 2019 "excepciones" en materia administrativa, para revisar estos procedimientos que fueron sucesivamente rechazados por la Contraloría y suspendidos por la Justicia, a la espera de resolver las diferentes instancias que se siguieron.

Lo heredado: Siete casas, cuatro vehículos, participación en sociedades y millonarios montos en banco

Mientras el máximo tribunal espera resolver el cálculo de los tributos, el SII consideró los activos, inmuebles, participación en empresas y vehículos de propiedad de Augusto Pinochet que heredó su hija.

Entre los bienes, figuran siete casas a nombre del dictador, incluido el inmueble en el que vivía, la veraniega casa del Melocotón en San José de Maipo, un sitio eriazo en Quintero, un departamento en Valparaíso y otro en Viña del Mar, donde comparten propiedad los hijos del exgeneral.

Además, hay cuatro vehículos registrados a nombre de Augusto Pinochet: un Jeep Grand Cherokee, un BMW X5 y dos camionetas.

También se incluye la participación en sociedades, como la compañía "Belview International", registrada en Islas Vírgenes. Además de eso, Pinochet Hiriart también hereda participación en acciones como la Empresa Nacional de Electricidad y Unión Inmobiliaria.

En cuanto a valores bancarios, existen siete vales vistas y depósitos en diversos bancos nacionales e internacionales. Entre estos destacan dos en el Banco de Chile por cinco millones de dólares y otro por un millón; montos que la heredera cuestiona y descarta haber recibido.