Flamengo contrató al técnico portugués Leonardo Jardim como reemplazo de Filipe Luís

El club brasileño Flamengo anunció contratación del director técnico portugués Leonardo Jardim. El estratego de 51 años asumió el mando del primer equipo en reemplazo del brasileño Filipe Luís y extendió su vínculo contractual con la institución de Brasil hasta finales de la temporada 2027.

El entrenador Leonardo Jardim, quien nació en Venezuela, pero desarrolló su carrera en Portugal, inició de inmediato sus labores en Río de Janeiro con su primera sesión de entrenamientos. El nuevo conductor del mediocampista chileno Erick Pulgar regresó a la actividad tras su paso por Cruzeiro el año pasado y cuenta con una dilatada trayectoria en AS Mónaco, Al Hilal y Al Rayyan.

La dirigencia de Flamengo concretó el fichaje luego de despedir a Filipe Luís este martes. La cúpula administrativa del "Fla" manifestó su descontento con el desempeño del plantel en el inicio de 2026, periodo donde la escuadra perdió la Supercopa de Brasil ante Corinthians y la Recopa Sudamericana frente a Lanús de Argentina.

En el plano local, Flamengo se ubicó en la undécima posición del Brasileirao tras sumar solo una victoria en sus últimos tres compromisos. Pese a que el técnico saliente conquistó la Copa Libertadores y el torneo nacional en 2025, la irregularidad defensiva y los resultados adversos en las finales internacionales forzaron el cambio de mando técnico.

El debut oficial de Leonardo Jardim en la banca del "Mengao" se producirá en las próximas jornadas, con la misión de escalar puestos en la tabla general y ratificar el favoritismo del club en las competencias de la Conmebol.