Bancada UDI se restará de acto de proclamación del Tricel por polémica en Distrito 17

En medio de la polémica por las elecciones del Distrito 17, la bancada UDI anunció que se restará del acto de proclamación organizado por el Tricel en dependencias del Congreso Nacional en Santiago.

La controversia se originó en enero, cuando el diputado Felipe Donoso (UDI) pidió una revisión de un conjunto de mesas debido a presuntas inconsistencias, llevando incluso a una proclamación por parte del partido.

Sin embargo, tras la revisión, el Tricel volvió a dar como diputado electo al candidato del Partido de la Gente, Guillermo Valdés, situación que llevó a que Franco Parisi -líder del partido- denunciara amenazas por parte del gremialismo.

Pese a esta definición, la UDI decidió presentar este lunes un último recurso para intentar revertir el resultado, aludiendo a un error de transcripción entre las actas y la sentencia de calificación del Tricel, con 103 votos para Donoso que no habrían sido consignados.

El abogado Arturo Fermandois acusó que durante todo el proceso se ha producido una "secuencia inédita de anomalías", advirtiendo además una serie de "actuaciones judiciales" que, a su juicio, "perjudican las bases de credibilidad electoral chilena", por lo que finalmente solicitó rectificar la sentencia de calificación que realizó el Tricel y que "se proclame a Felipe Donoso como uno de los diputados electos".

Como una señal de apoyo a Donoso, los diputados Jorge Alessandri y Flor Weisse no asistirán al acto de este jueves, manifestando que "mientras existan dudas respecto de la correcta contabilización de los votos en el Distrito 17 y no sean aclaradas, no podemos actuar como si nada hubiera ocurrido".

"Lo que está en juego en este caso no es sólo un escaño parlamentario, sino que la transparencia y la credibilidad de todo el sistema electoral chileno. Cuando hay anomalías que son advertidas por una de las partes, pero no existe la voluntad de subsanarlas con la debida transparencia, lo que se pone en riesgo es la voluntad soberana de los electores. Por lo mismo, lo más prudente es que no asistamos a este acto de proclamación mientras este caso no se resuelva como corresponde", insistieron.