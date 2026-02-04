Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.6°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Flamengo de Erick Pulgar rescató un empate ante Internacional por el Brasileirao

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno fue titular y disputó todo el partido.

Flamengo de Erick Pulgar rescató un empate ante Internacional por el Brasileirao
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Flamengo, con el volante chileno Erick Pulgar titular y jugando todo el partido, rescató un empate 1-1 ante Internacional de Porto Alegre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la segunda fecha del Brasileirao.

El colombiano Rafael Santos Borré adelantó a los gaúchos al final del primer tiempo (45+2'), mientras que el uruguayo Giorgian de Arrascaeta lo igualó para los cariocas desde el punto penal (68').

El actual campeón del fútbol brasileño aún no consigue una victoria en la edición 2026 del Brasileirao: Suma una derrota y un empate, ubicándose en el lugar 13° con una unidad.

El próximo partido de Flamengo será el sábado 7 de febrero a las 21:00 horas (00:00 GMT) frente a Sampaio Corrêa, por el Campeonato Carioca.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada