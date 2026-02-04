Flamengo de Erick Pulgar rescató un empate ante Internacional por el Brasileirao
El chileno fue titular y disputó todo el partido.
Flamengo, con el volante chileno Erick Pulgar titular y jugando todo el partido, rescató un empate 1-1 ante Internacional de Porto Alegre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la segunda fecha del Brasileirao.
El colombiano Rafael Santos Borré adelantó a los gaúchos al final del primer tiempo (45+2'), mientras que el uruguayo Giorgian de Arrascaeta lo igualó para los cariocas desde el punto penal (68').
El actual campeón del fútbol brasileño aún no consigue una victoria en la edición 2026 del Brasileirao: Suma una derrota y un empate, ubicándose en el lugar 13° con una unidad.
El próximo partido de Flamengo será el sábado 7 de febrero a las 21:00 horas (00:00 GMT) frente a Sampaio Corrêa, por el Campeonato Carioca.