Iván Román fue titular en el triunfo de Atlético Mineiro ante Internacional en el Brasileirao
El chileno jugó los 90 minutos del encuentro.
Atlético Mineiro con el defensa chileno Iván Román entre los titulares venció este miércoles 1-0 a Internacional en el Arena MVR por la quinta fecha del Brasileirao.
El zaguero exPalestino arrancó en el once inicial y jugó todo el partido.
El solitario tanto del encuentro fue obra de Tomás Cuello, quien definió dentro del área al segundo palo del arco de Internacional a los dos minutos.
Con este resultado, el "Gallo" consiguió su primer triunfo en el certamen carioca y se ubicó en la onceava ubicación con cinco puntos.
Por su parte, Internacional estiró su mala racha sin victorias en la competición brasileña y quedó en el décimo octavo puesto con dos puntos en zona de descenso.
El siguiente partido de los albinegros será ante Vitória este sábado 14 de marzo a las 18:30 horas (21:30 GMT).
Mientras que, el "Colorado" recibirá a Bahía este domingo 15 de marzo a las 16:00 horas (19:00 GMT).