Iván Román fue titular en el triunfo de Atlético Mineiro ante Internacional en el Brasileirao

Atlético Mineiro con el defensa chileno Iván Román entre los titulares venció este miércoles 1-0 a Internacional en el Arena MVR por la quinta fecha del Brasileirao.

El zaguero exPalestino arrancó en el once inicial y jugó todo el partido.

El solitario tanto del encuentro fue obra de Tomás Cuello, quien definió dentro del área al segundo palo del arco de Internacional a los dos minutos.

Con este resultado, el "Gallo" consiguió su primer triunfo en el certamen carioca y se ubicó en la onceava ubicación con cinco puntos.

Por su parte, Internacional estiró su mala racha sin victorias en la competición brasileña y quedó en el décimo octavo puesto con dos puntos en zona de descenso.

El siguiente partido de los albinegros será ante Vitória este sábado 14 de marzo a las 18:30 horas (21:30 GMT).

Mientras que, el "Colorado" recibirá a Bahía este domingo 15 de marzo a las 16:00 horas (19:00 GMT).