Iván Román fue titular en la derrota de Atlético Mineiro ante Fluminense en el Brasileirao

Atlético Mineiro, del chileno Iván Román, cayó como visitante 1-0 ante Fluminense, por la octava fecha del Brasileirao.

El zaguero nacional arrancó como titular y fue sustituido al minuto 59 del encuentro.

El único tanto del cotejo para el tricolor lo marcó el delantero argentino Rodrigo Castillo a los 29 minutos.

Con este resultado, el cuadro del exjugador de Palestino se ubicó en la undécima posición con ocho unidades. Mientras que, Fluminense se alzó a la tercera ubicación con 16 puntos.

El siguiente encuentro del "Galo" será ante Chapecoense el jueves 2 de abril a las 19:00 horas (22:00 GMT).

Por su parte, Fluminense enfrentará a Corinthians el miércoles 1 de abril a las 21:30 horas (00:30 GMT).