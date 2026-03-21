Iván Román fue titular en la derrota de Atlético Mineiro ante Fluminense en el Brasileirao
El zaguero nacional fue sustituido en el segundo tiempo.
El zaguero nacional fue sustituido en el segundo tiempo.
Atlético Mineiro, del chileno Iván Román, cayó como visitante 1-0 ante Fluminense, por la octava fecha del Brasileirao.
El zaguero nacional arrancó como titular y fue sustituido al minuto 59 del encuentro.
El único tanto del cotejo para el tricolor lo marcó el delantero argentino Rodrigo Castillo a los 29 minutos.
Con este resultado, el cuadro del exjugador de Palestino se ubicó en la undécima posición con ocho unidades. Mientras que, Fluminense se alzó a la tercera ubicación con 16 puntos.
El siguiente encuentro del "Galo" será ante Chapecoense el jueves 2 de abril a las 19:00 horas (22:00 GMT).
Por su parte, Fluminense enfrentará a Corinthians el miércoles 1 de abril a las 21:30 horas (00:30 GMT).