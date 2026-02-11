Atlético Mineiro de Iván Román empató en una lluvia de goles 3-3 ante Remo por la tercera fecha del Brasileirao. El zaguero chileno fue citado pero no sumó minutos en el encuentro. Los goles para el cuadro galo fueron obra de Hulk, Lyanco y Eduardo Pereira a los 22', 70' y 90+8 minutos respectivamente. Para la visita anotaron, Vitor Bueno a los 42', Yago Pikachu a los 87' y Alef Manga a los 90+2'.

