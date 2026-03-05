Jugador brasileño que criticó el arbitraje de mujeres fue castigado con 12 partidos de suspensión

El defensa brasileño de Red Bull Bragantino Gustavo Marques recibió una dura sanción de 12 partidos de suspensión por comentarios en contra de la árbitro Daiane Muniz dos Santos, en el partido entre su equipo y Sao Paulo.

Según el medio brasileño Ge.Globo, el jugador también fue multado con 30.000 reales brasileños (cinco millones de pesos chilenos aproximadamente) por el Tribunal de Deportes del Estado de Sao Paulo (TJD-SP).

El brasileño fue castigado por infringir los artículos 243G y 243F del Código de Justicia Deportiva Brasileña (CBJD), los cuales se refieren a actos discriminatorios y ofensas contra el honor.

En el partido contra Sao Paulo, Marques declaró que: "No sirve de nada que juguemos contra Sao Paulo, Palmeiras o Corinthians y que pongan a una mujer para arbitrar un partido de este tamaño".

"Creo que la Federación Paulista tiene que fijarse en partidos de este tamaño y no poner a una mujer. Con todo respeto a las mujeres del mundo", sentenció.