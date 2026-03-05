Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.9°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Jugador brasileño que criticó el arbitraje de mujeres fue castigado con 12 partidos de suspensión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se trata del defensor de Red Bull Bragantino Gustavo Marques.

Jugador brasileño que criticó el arbitraje de mujeres fue castigado con 12 partidos de suspensión
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El defensa brasileño de Red Bull Bragantino Gustavo Marques recibió una dura sanción de 12 partidos de suspensión por comentarios en contra de la árbitro Daiane Muniz dos Santos, en el partido entre su equipo y Sao Paulo.

Según el medio brasileño Ge.Globo, el jugador también fue multado con 30.000 reales brasileños (cinco millones de pesos chilenos aproximadamente) por el Tribunal de Deportes del Estado de Sao Paulo (TJD-SP).

El brasileño fue castigado por infringir los artículos 243G y 243F del Código de Justicia Deportiva Brasileña (CBJD), los cuales se refieren a actos discriminatorios y ofensas contra el honor.

En el partido contra Sao Paulo, Marques declaró que: "No sirve de nada que juguemos contra Sao Paulo, Palmeiras o Corinthians y que pongan a una mujer para arbitrar un partido de este tamaño".

"Creo que la Federación Paulista tiene que fijarse en partidos de este tamaño y no poner a una mujer. Con todo respeto a las mujeres del mundo", sentenció.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada