Directora suplente del SLEP Atacama: "No vamos a negar la crisis"

La doctora en Educación Elisa Araya, que asumió como directora suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama esta semana, se comprometió a ordenar la casa en esa repartición, que ha protagonizado una serie de polémicas en los últimos años.

La controversia más reciente ocurrió a mediados de enero, cuando el Gobierno pidió la renuncia del director anterior, Daslav Mihovilovic, debido a una polémica fiesta institucional con limusina, cámara 360 y un bar, para celebrar los cinco años del SLEP.

Hasta julio de 2025, la hoy directora suplente fue rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), casa de estudios que salvó de la quiebra durante su gestión, llevándola incluso a un récord histórico de matrículas, y mejorando también su posicionamiento público en los últimos 50 años.

En su llegada a la Región de Atacama, Araya comentó sus planes para el SLEP con Cooperativa: "No vamos a negar la crisis. Es una crisis importante, profunda, pero como toda crisis, siempre hay oportunidad de escoger caminos", reflexionó la profesora.

"Fundamentalmente, aquí hay brechas que cerrar y nuevos caminos que abrir, y las brechas tienen que ver con problemas de infraestructura (en los colegios) que todavía persisten, aunque se han ido dando pasos importantes", resaltó la nueva autoridad.

De hecho, aseguró que los desafíos en infraestructura "no son los problemas principales. También hay problemas pedagógicos, educativos, de resultados y efectividad escolar que hay que abordar de manera muy sustantiva, muy firme, y con mucha intención de cambio".

La idea de Araya es sentar bases sólidas en las escuelas para trabajar junto a las comunidades en el diseño de un nuevo modelo educativo que asegure, en principio, la calidad para los estudiantes y también dé certezas a sus familias, y en paralelo, permita ser un ejemplo desde Atacama al resto del país.

En cuanto a la querella del exdirector Mihovilovic contra el Presidente Boric, se limitó a señalar que tal acción está en manos de la Justicia y se debe resolver en los tribunales correspondientes. A la vez, dijo estar a la espera de las conclusiones del sumario contra la exautoridad que sigue en curso.