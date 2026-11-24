Internacional de Porto Alegre, equipo del chileno Guillermo Maripán, sufrió una durísima derrota por 5-2 ante Vitória en el Estadio Beira Rio, por la fecha 36 del Brasileirao. El defensor nacional, quien anteriormente protagonizó una expulsión desde el banco de suplentes, nuevamente fue reserva y no ingresó al terreno de juego.

El conjunto visitante abrió el marcador a los 12 segundos mediante Renê y amplió la ventaja con un tanto de Diego Tarzia (19'). Vitinho (41') descontó para los locales, pero Ramón (57') anotó el tercero de Vitória. Alerrandro (70') volvió a acercar a Inter, aunque Gabriel Baralhas (87') y Renato Kayzer (90+2') sentenciaron la goleada.

Con este resultado, Internacional quedó en el puesto 18 con 38 puntos, en zona de descenso y a tres unidades de la salvación, cuando restan solamente dos jornadas para el término del campeonato. El equipo de Maripán deberá enfrentar a Red Bull Bragantino y Cruzeiro en sus últimos encuentros, en medio de un complejo panorama que también provocó protestas de sus hinchas tras el partido.