Pulgar dedicó emotivo adiós a Filipe Luís y su cuerpo técnico: "Dejaron una huella imborrable"

El futbolista chileno Erick Pulgar publicó este martes un sentido mensaje de despedida para el entrenador brasileño Filipe Luís y su cuerpo técnico. El mediocampista nacional reaccionó a través de sus plataformas digitales tras confirmarse la desvinculación del técnico de Flamengo, decisión que la directiva del cuadro carioca tomó inmediatamente después de sellar su paso a la final del estadual en Brasil.

"Hay personas que pasan por nuestras vidas dejando una huella imborrable. Filipe Luís y su staff son una de ellas. Trabajo, respeto, humildad, lealtad. Valores de vida que dejaron en todos nosotros. Amigos, espero que tengan toda la suerte del mundo en lo que se les venga en su futuro, los quiero ídolos", escribió el exjugador de Universidad Católica en su cuenta oficial.

La salida del DT ocurrió en un contexto de alta tensión en Río de Janeiro, pese a que el equipo de Erick Pulgar derrotó por 8-0 a Madureira en su último compromiso. El inicio de la temporada 2026 resultó complejo para la institución de Brasil, que registró derrotas en las finales de la Supercopa de Brasil y la Recopa Sudamericana, lo que gatilló el fin del ciclo técnico en el Estadio Maracaná.

Filipe Luís se marchó de Flamengo como uno de los conductores más exitosos del último tiempo, registrando cinco trofeos en sus vitrinas, destacando la obtención de la Copa Libertadores 2025. El seleccionado de Chile consolidó su titularidad bajo el mando del exdefensa, transformándose en una pieza clave para el esquema que dominó las competencias locales e internacionales durante el año anterior.

Tras la partida del cuerpo técnico, el plantel de Flamengo inició sus trabajos de cara a la definición del Campeonato Carioca sin una confirmación oficial sobre el nuevo estratego. Erick Pulgar y sus compañeros buscarán cerrar el semestre con un título en Brasil, mientras la dirigencia evalúa los nombres para asumir la banca técnica en los próximos desafíos de la temporada.