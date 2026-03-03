Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.3°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Salud | Aborto

Comisión de Salud de la Cámara aprobó idea de legislar proyecto de aborto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La iniciativa tuvo siete votos a favor y seis en contra.

Comisión de Salud de la Cámara aprobó idea de legislar proyecto de aborto
 ATON

La próxima legislatura deberá dar a conocer los plazos para presentar indicaciones al proyecto.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó este martes la idea de legislar del proyecto de aborto legal, iniciativa que va más allá de las tres causales actuales, aunque con un límite de semanas.

El proyecto tuvo siete votos a favor, correspondientes a Karol Cariola (PC), Lorena Fries (FA), Helia Molina (PPD), Marcela Riquelme (Ind), Daniella Cicardini (PS), Ana María Gazmuri (AH) y Hernán Palma (Ind); y seis votos en contra: Marta Bravo (UDI), María Luisa Cordero (Ind-RN), Agustín Romero (Rep), Daniel Lilayú (UDI), Andrés Celis (RN) y Hector Barría (DC).

La instancia ahora debe definir un plazo para presentar indicaciones, lo que estará a cargo de la próxima legislatura, que asumirá la próxima semana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada