Comisión de Salud de la Cámara aprobó idea de legislar proyecto de aborto

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó este martes la idea de legislar del proyecto de aborto legal, iniciativa que va más allá de las tres causales actuales, aunque con un límite de semanas.

El proyecto tuvo siete votos a favor, correspondientes a Karol Cariola (PC), Lorena Fries (FA), Helia Molina (PPD), Marcela Riquelme (Ind), Daniella Cicardini (PS), Ana María Gazmuri (AH) y Hernán Palma (Ind); y seis votos en contra: Marta Bravo (UDI), María Luisa Cordero (Ind-RN), Agustín Romero (Rep), Daniel Lilayú (UDI), Andrés Celis (RN) y Hector Barría (DC).

La instancia ahora debe definir un plazo para presentar indicaciones, lo que estará a cargo de la próxima legislatura, que asumirá la próxima semana.