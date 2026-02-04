Sao Paulo de Gonzalo Tapia salvó una igualdad ante Santos
El chileno comenzó como titular y fue reemplazado en el segundo tiempo.
Sao Paulo, con el delantero chileno Gonzalo Tapia titular, empató 1-1 ante Santos en el Estadio Urbano Caldeira, partido válido por la segunda fecha del Brasileirao.
El exUniversidad Católica fue reemplazado en el minuto 61, cuando su equipo se encontraba en desventaja tras la anotación de Zé Rafael (45+5').
Tras su sustitución, Sao Paulo empató cinco minutos después con el gol de Jonathan Calleri (66').
Con este resultado, el equipo del delantero se ubicó en quinta posición con cuatro unidades en el Brasileirao.
El próximo partido de Sao Paulo será el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) frente a Esporte Clube Primavera por el Campeonato Paulista.