Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.3°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Sufre Maripán: Inter de Porto Alegre perdió con Fluminense y sigue complicado en Brasil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa chileno fue titular en la remontada que sufrió su equipo.

Sufre Maripán: Inter de Porto Alegre perdió con Fluminense y sigue complicado en Brasil
 Inter Porto Alegre
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Inter de Porto Alegre, con el chileno Guillermo Maripán, sufrió una dura remontada por 1-2 este miércoles ante Fluminense en Maracaná, un resultado que deja complicado al cuadro gaúcho en la fecha 33 del Brasileirao.

Tras un primer tiempo sin goles, Inter logró ponerse en ventaja apenas comenzó la segunda fracción, con anotación de Alan Patrick en el área (46').

Los gaúchos intentaron resistir para quedarse con los tres puntos, pero los locales terminaron por darlo vuelta, gracias a Hércules (78') y Luciano Acosta (90+7').

Con el resultado, Inter quedó con 35 puntos en el 16° lugar, al borde de la zona de descenso, y puede ser desplazado por Gremio (34) y Corinthians (33), que deben jugar sus respectivos duelos de esta fecha.

Fluminense, en cambio, está quinto con 54 puntos, peleando por lograr una clasificación directa a la fase grupal de la Copa Libertadores.

En la próxima fecha, Fluminense visitará a Vitória, mientras que Inter recibirá a Coritiba.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada