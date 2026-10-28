Sufre Maripán: Inter de Porto Alegre perdió con Fluminense y sigue complicado en Brasil

Inter de Porto Alegre, con el chileno Guillermo Maripán, sufrió una dura remontada por 1-2 este miércoles ante Fluminense en Maracaná, un resultado que deja complicado al cuadro gaúcho en la fecha 33 del Brasileirao.

Tras un primer tiempo sin goles, Inter logró ponerse en ventaja apenas comenzó la segunda fracción, con anotación de Alan Patrick en el área (46').

Los gaúchos intentaron resistir para quedarse con los tres puntos, pero los locales terminaron por darlo vuelta, gracias a Hércules (78') y Luciano Acosta (90+7').

Con el resultado, Inter quedó con 35 puntos en el 16° lugar, al borde de la zona de descenso, y puede ser desplazado por Gremio (34) y Corinthians (33), que deben jugar sus respectivos duelos de esta fecha.

Fluminense, en cambio, está quinto con 54 puntos, peleando por lograr una clasificación directa a la fase grupal de la Copa Libertadores.

En la próxima fecha, Fluminense visitará a Vitória, mientras que Inter recibirá a Coritiba.