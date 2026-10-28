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Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Luis Hermosilla vuelve a prisión, formalizado por sobornos a exfiscal Guerra

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El encarcelamiento fue solicitado por el Consejo de Defensa del Estado y no por el Ministerio Público.

Luis Hermosilla vuelve a prisión, formalizado por sobornos a exfiscal Guerra
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Ambos abogados se verán las caras -esta vez tras las rejas- en el anexo cárcel Capitán Yáber.

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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago impuso este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva al abogado Luis Hermosilla, tras ser formalizado por delitos reiterados de soborno y violación de secreto a propósito de sus relaciones impropias con el exfiscal regional metropolitano oriente Manuel Guerra.

La solicitud de encarcelamiento fue planteada por el Consejo de Defensa del Estado -en su calidad de querellante- y no por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, que lidera esta indagatoria.

"Dado que (Hermosilla) no se encuentra en prisión preventiva en las otras causas donde arriesga una pena mayor (que en ésta), nosotros -por lo menos en esta instancia- no vamos a solicitar medidas distintas", señaló el fiscal regional de Arica, Mario Carrera.

Hermosilla, protagonista excluyente del caso Audio, se encontraba hasta ahora con arresto domiciliario, y deberá volver al anexo cárcel Capitán Yáber, donde, en distintos periodos, ha completado ya más de 280 días.

El exfiscal Guerra está en prisión preventiva en el mismo recinto desde el 19 de marzo pasado, tras ser imputado por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos.

Dichos ilícitos fueron cometidos, presuntamente, entre 2016 y 2021, periodo en que lideró la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y tuvo a su cargo investigaciones de alto perfil público como el caso Penta.

Según la imputación, Guerra mantuvo una relación estrecha con Hermosilla tanto en sus roles como litigante particular y como asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Sebastián Piñera.

En este contexto, adoptó la costumbre indebida de entregarle información -vía WhatsApp- sobre antecedentes, decisiones procesales y actos, buscando "favorecer o congraciarse" con él y personas de su entorno.

Como contraprestación, el exfiscal solicitó beneficios para sí mismo y para terceros, se le acusa.

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