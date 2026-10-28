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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] Gonzalo Tapia anotó por tercer partido consecutivo para Columbus Crew en la MLS

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno marcó ante Dallas FC este miércoles.

[VIDEO] Gonzalo Tapia anotó por tercer partido consecutivo para Columbus Crew en la MLS
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El chileno Gonzalo Tapia está en racha en la MLS y anotó este miércoles en su tercer partido consecutivo, en la visita de Columbus Crew a Dallas FC en la fecha 32 del torneo norteamericano.

 Tapia fue titular y anotó en la boca del arco, tras un centro de Anass Zaroury en el minuto 18 del partido.

El seleccionado chileno venía de marcar en el triunfo ante Cincinnati y en la goleada a Toronto FC.

Revisa el gol de Tapia ante Dallas en la MLS:

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