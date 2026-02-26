[VIDEO] La exagerada reacción de Neymar en un cara a cara ante Vasco da Gama

Poco después de haber anotado el primer gol del partido, Neymar tuvo una llamativa y exagerada reacción al discutir cara a cara con un jugador de Vasco da Gama en su partido por el Brasileirao.

Al minuto 27 Thiago Mendes rozó con su frente al delantero de Santos, quien cayó fulminado simulando un golpe fuerte, todo justo frente al árbitro, quien terminó amonestando a ambos.

La apertura de la cuenta y el particular entrevero no fueron las únicas acciones destacadas de Neymar: Tras haberse ido al descanso 1-1, a los 61’ el “10” repitió en el marcador con un "globito" perfecto para el 2-1 parcial a favor de Santos.