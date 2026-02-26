[VIDEO] Neymar anotó su primer gol del año y entró al Top 10 de artilleros históricos de Santos

El delantero Neymar celebró su primera anotación del 2026 junto a Santos al poner el 1-0 parcial ante Vasco da Gama en el cierre de la quinta fecha del Brasileirao; diana que además resultó histórica para el club.

"Ney" abrió la cuenta al minuto 25 de juego, tras picar al espacio por la punta izquierda para recibir la asistencia de Moises, y así definir rasante y cruzado con un tiro a primer toque.

Pese a que Vasco da Gama se fue al descanso con el empate 1-1 en el marcador, Santos destacó el valor del gol de Neymar, que lo instaló en su Top 10 de máximos artilleros históricos.

El reconocido atacante llegó a las 151 conquistas con la camiseta del "Peixe", igualando a Tite (Agusto Vieira de Oliveira, 1930-2004; que no debe confundirse con el DT del mismo apodo). Noveno figura Pagão con 157, mientras el líder indiscutido es Pelé, con más de 1.000 dianas.