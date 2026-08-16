[VIDEO] Thiago Mendes le negó el saludo a Neymar y reavivó su antigua disputa en Brasil

Thiago Mendes protagonizó un tenso momento con Neymar este domingo en la previa del partido entre Vasco da Gama y Santos, correspondiente a la fecha 23 del Brasileirao.

Durante el protocolo previo al encuentro, ambos futbolistas intercambiaron los banderines de sus equipos y el mediocampista de Vasco se retiró sin estrechar la mano del "10" de Santos. La escena volvió a repetirse segundos después, cuando Neymar extendió su mano durante el saludo entre los jugadores y Mendes continuó caminando sin responder al gesto.

¿Por qué Neymar y Thiago Mendes están enfrentados?

El episodio reavivó una disputa que tuvo uno de sus capítulos más fuertes en diciembre de 2020, cuando Neymar defendía a París Saint-Germain y Thiago Mendes jugaba en Olympique de Lyon. Una dura entrada del volante provocó una lesión en el tobillo del delantero brasileño, quien tuvo que abandonar el partido en camilla.

La relación volvió a tensionarse en febrero pasado durante el triunfo 2-1 de Santos sobre Vasco da Gama. Neymar celebró uno de sus goles haciendo un gesto de silencio hacia los hinchas visitantes y posteriormente discutió con Mendes.

En aquella ocasión, Neymar calificó de "babaca" al mediocampista y recordó públicamente el episodio ocurrido en Francia. Mendes, por su parte, aseguró después del encuentro que reaccionó porque el atacante había faltado el respeto a los seguidores de Vasco.

Ahora, casi seis meses después de aquel cruce, ambos volvieron a encontrarse en São Januário y Thiago Mendes dejó clara la distancia entre ambos al negarle dos veces el saludo a Neymar.