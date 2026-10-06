Nicolás Córdova rompió el silencio tras salida de Marcelino Núñez: "Yo no lo eché de la selección"

El entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdova, rompió el silencio este lunes y abordó la polémica salida de Marcelino Núñez de la concentración de La Roja, descartando las versiones que apuntaban a una fuerte discusión entre ambos tras la derrota ante Estados Unidos.

En la conferencia de prensa previa al amistoso de este martes frente a México, el estratega salió al paso de los trascendidos y respaldó la versión oficial entregada por el cuerpo médico y la federación.

"Aparecieron muchas versiones, pero él por un tema personal tomó la decisión de dejar la convocatoria, yo me enteré el día después del partido con Estados Unidos. No tengo mucho más que añadir, porque fue una decisión personal, determinada por motivos que él tendrá que explicar; no tengo yo que explicar decisiones de otras personas", comenzó señalando Córdova.

Consultado directamente sobre los rumores de un altercado con el volante de Ipswich Town, el DT fue tajante: "Lo que aparece en el comunicado es la realidad, no hay mucho que agregar. Es una decisión de él, no es que yo lo eché de la selección. No es que yo tuve una discusión con él. Fue una decisión y hay que aceptarlo".

Finalmente, el entrenador reconoció que la baja del mediocampista altera los planes, aunque llamó a centrarse en el compromiso ante el combinado azteca.

"No es grato que un jugador se vaya de la convocatoria, eso lo tenemos súperclaro, pero una vez que ya se va, tenemos que preocuparnos por los que están acá, porque tenemos otro compromiso que merece la máxima seriedad", cerró.

La Roja cerrará su gira norteamericana enfrentando a la selección de México este martes a partir de las 22:30 horas (01:30 GMT), duelo que podrás seguir en vivo a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.