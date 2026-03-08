[VIDEO] Triunfo de Cruzeiro ante Mineiro en la final estadual terminó en batalla campal

La final del Campeonato Mineiro terminó en un gran escándalo, pues en los últimos segundos del triunfo de Cruzeiro ante Atlético Mineiro se desató una enorme pelea entre ambos cuadros.

El cuadro azul puso el 1-0 definitivo ante el "Galo" –sin un Iván Román todavía "congelado" por la deuda a Palestino por su fichaje– con el gol de Kaio Jorge al minuto 60.

En la última acción del tiempo agregado, el delantero Christian chocó con el arquero de Atlético Mineiro, Everson, ante un rebote al que llegó primero el guardameta.

Everson se levantó solo para reaccionar violentamente, derribando a su rival para luego subirse encima de él; todo mientras lo insultaba a vista del árbitro.

Todo escaló de inmediato, pues el resto de jugadores, tanto en cancha como fuera, llegó corriendo. Los golpes volaron en medio de los empujones hasta que el papelón logró contenerse unos instantes después.