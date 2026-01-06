"Deadpool" recibió la camiseta oficial del club colombiano del que es copropietario

El fútbol colombiano capto las miradas internacionales, pero no por lo deportivo, sino porque Ryan Reynolds, actor que interpreta a "Deadpool", posteó en sus redes sociales un video posando con la camiseta de Internacional de Bogotá, club del cual es coopropetario.

Reynolds forma parte del grupo de invercionistas Tylis-Poter, que en enero de 2025 adquirió al elenco de primera división colombiana.

El actor con un tono humorístico publicó un video donde alabó el diseño de la nueva indumetaria y resaltó su estética. En poco tiempo la públicación se hizo viral y tuvo un gran impacto en las redes sociales.

"Me enviaron una camiseta. Una bufanda. Y una taza. Y llegó después de Navidad, lo cual significa mucho más", indicó el actor.

Esto ya está pasando ⚽️

Ryan Reynolds es parte del Inter de Bogotá.

¿Quién sigue? 👀 pic.twitter.com/dcM5ExjX0R

— Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) January 6, 2026