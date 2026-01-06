"Deadpool" recibió la camiseta oficial del club colombiano del que es copropietario
El aclamado actor de Hollywood posó con la camiseta del cuadro colombiano.
El aclamado actor de Hollywood posó con la camiseta del cuadro colombiano.
El fútbol colombiano capto las miradas internacionales, pero no por lo deportivo, sino porque Ryan Reynolds, actor que interpreta a "Deadpool", posteó en sus redes sociales un video posando con la camiseta de Internacional de Bogotá, club del cual es coopropetario.
Reynolds forma parte del grupo de invercionistas Tylis-Poter, que en enero de 2025 adquirió al elenco de primera división colombiana.
El actor con un tono humorístico publicó un video donde alabó el diseño de la nueva indumetaria y resaltó su estética. En poco tiempo la públicación se hizo viral y tuvo un gran impacto en las redes sociales.
"Me enviaron una camiseta. Una bufanda. Y una taza. Y llegó después de Navidad, lo cual significa mucho más", indicó el actor.
Esto ya está pasando ⚽️
Ryan Reynolds es parte del Inter de Bogotá.
¿Quién sigue? 👀 pic.twitter.com/dcM5ExjX0R
— Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) January 6, 2026