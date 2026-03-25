Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.2°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga colombiana

Club colombiano activó protocolos y apartó a jugador denunciado por violación

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Atlético Nacional informó que el extremo Nicolás Rodríguez Calderón fue apartado de las actividades del plantel mientras avanzan las investigaciones por una denuncia presentada por una joven de 19 años.

Club colombiano activó protocolos y apartó a jugador denunciado por violación
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Atlético Nacional anunció que apartó de las actividades del equipo profesional a Nicolás Rodríguez Calderón, luego de conocerse una denuncia en su contra por una presunta violación a una joven de 19 años.

La institución dio a conocer su decisión a través de un comunicado oficial, en el que informó que el jugador no será considerado para entrenamientos ni partidos mientras avanzan las investigaciones. Al mismo tiempo, señaló que activó sus protocolos internos con responsabilidad y transparencia.

En su pronunciamiento, el club expresó su solidaridad con la persona que presentó la denuncia y rechazó de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana. Junto con ello, remarcó que el caso será tratado con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad.

Según la denuncia divulgada en Colombia, los hechos denunciados habrían ocurrido tras un encuentro social y son investigados por la Fiscalía. La acusación sostiene que la joven se encontraba en un estado que le impedía reaccionar o resistirse, en un caso que también involucraría a otras personas.

La situación se conoce en medio de un contexto de alta sensibilidad por denuncias de violencia de género en Colombia, donde distintas instituciones han reforzado canales y mecanismos para la recepción e investigación de este tipo de casos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada