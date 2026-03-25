Club colombiano activó protocolos y apartó a jugador denunciado por violación

Atlético Nacional anunció que apartó de las actividades del equipo profesional a Nicolás Rodríguez Calderón, luego de conocerse una denuncia en su contra por una presunta violación a una joven de 19 años.

La institución dio a conocer su decisión a través de un comunicado oficial, en el que informó que el jugador no será considerado para entrenamientos ni partidos mientras avanzan las investigaciones. Al mismo tiempo, señaló que activó sus protocolos internos con responsabilidad y transparencia.

En su pronunciamiento, el club expresó su solidaridad con la persona que presentó la denuncia y rechazó de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana. Junto con ello, remarcó que el caso será tratado con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad.

Según la denuncia divulgada en Colombia, los hechos denunciados habrían ocurrido tras un encuentro social y son investigados por la Fiscalía. La acusación sostiene que la joven se encontraba en un estado que le impedía reaccionar o resistirse, en un caso que también involucraría a otras personas.

La situación se conoce en medio de un contexto de alta sensibilidad por denuncias de violencia de género en Colombia, donde distintas instituciones han reforzado canales y mecanismos para la recepción e investigación de este tipo de casos.